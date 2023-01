India: 826 case evacuate a Joshimath, la città dell’Uttarakhand che sta sprofondando (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri una squadra dell’ufficio del primo ministro del governo centrale, guidata da Mangesh Ghildiyal, si è recata sul posto per un’ispezione, per poi presentare un rapporto al premier, Narendra Modi. Oggi la Corte suprema ha rifiutato di intervenire per dichiarare il caso un’emergenza nazionale, con la motivazione che in prima istanza la competenza è dell’Alta corte dell’Uttarakhand. La preoccupazione per la situazione si è diffusa anche nel vicino Stato dell’Himachal Pradesh, il cui capo di governo, Sukhvinder Singh Sukhu, ieri, parlando in occasione della celebrazione del Dipartimento di meteorologia dell’India (Imd), ha invitato in visita il ministro delle Scienze geologiche, Jitendra Singh. (Inn)