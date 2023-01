Russia-Ucraina: governatore Sebastopoli, sale a sette numero di attacchi con droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore la difesa aerea della città di Sebastopoli, situata in Crimea, ha abbattuto sette droni ucraini. Lo ha riferito il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev, secondo cui gli attacchi non avrebbero causato danni. "In totale, le forze di difesa aerea e la nostra flotta del Mar Nero hanno già abbattuto sette Uav in mare. Nessuna struttura in città o nella zona circostante è stata colpita", ha scritto Razvozhaev su Telegram. Il governatore ha evidenziato che "tutti i rapporti da parte ucraina sul panico e le esplosioni in città sono falsi", e l'esercito russo sta controllando la situazione. (Rum)