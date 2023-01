Messina Denaro: Appendino (M5s), arresto ennesima prova che mafia si può sconfiggere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arresto di Matteo Messina Denaro è l'ennesima prova che la mafia si può sconfiggere. Che si può stanare dal buio in cui è costretta a nascondersi per essere riconsegnata alla Giustizia. Lo scrive su Facebook la sindaca di Torino Chiara Appendino. “Lo dobbiamo alla memoria delle persone che hanno dato la vita e alle persone oneste che ogni giorno, anche con difficolta, rifiutano la cultura mafiosa. Un plauso e un ringraziamento alle Forze dell'ordine, alla Magistratura e a tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario risultato. Nelle scuole e nelle strade, un passo alla volta, della mafia faremo cenere. Oggi è un buon giorno per l'Italia”, conclude Appendino. (Rpi)