Olimpiadi 2026: De Albertis (Assimpredil Ance), questione prezzi centrale per realizzazione infrastrutture

- Per la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 la questione centrale riguarda i prezzi. Lo ha detto Regina De Albertis presidente di Assimpredil Ance durante un incontro sul tema delle infrastrutture per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 oggi a Milano. “Se vogliamo realizzare le opere necessarie - ha spiegato - bisogna andare in gara con prezzi adeguati e dare attuazione ai meccanismi revisionali in tempo, per evitare squilibri economici e sovraesposizioni da parte degli appaltatori”. “Non è più sostenibile un sistema che si regge su finanziamenti anticipati delle opere da parte degli esecutori perché ha spiegato - visti gli importi, si rischia il fallimento”. “Relativamente alla questione prezzi - ha concluso - non posso che evidenziare l'assurdità di un sistema di Prezzari incomparabili: declaratorie diverse tra Regioni, logiche analitiche difformi, prezzi variabili. Un sistema complesso per le imprese e per chi controlla, che genera un inspiegabile disallineamento. Sono necessari gli indici correttivi per territorio ma devono essere applicati a un quadro chiaro che oggi non c'è”. (Rem)