- Il titolo del gruppo Tim è in lieve rialzo in Borsa dopo le indiscrezioni sull'ipotesi, attualmente non confermata, di dimissioni di Arnaud de Puyfontaine, Ad di Vivendi, dal Consiglio d'amministrazione della società. Le azioni del gruppo sono infatti salite di un punto percentuale con un massimo raggiunto a 0,2527 euro.(Rin)