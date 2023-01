© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra Stato vince contro la mafia. L'arresto di Matteo Messsina Denaro dopo 30 anni di latitanza è una bella notizia non solo per la Sicilia ma per tutti coloro che credono nella giustizia. Lo scrive su Twitter il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto. "Un pensiero a tutte le vittime di Mafia e un grazie a chi ha lavorato per la cattura", ha scritto Fitto. (Res)