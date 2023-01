Riforme: Cattaneo (FI), al lavoro su Autonomia e presidenzialismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'Autonomia differenziata "siamo un po' più avanti rispetto al presidenzialismo, non fosse altro perché ci sono stati anche dei referendum, ormai diversi anni fa. Forza Italia ha una linea chiara: noi siamo favorevoli all'Autonomia, fatta salva la necessità di una particolare attenzione alla revisione dei livelli essenziali delle prestazioni, che va fatta prima, e al fondo di perequazione. Detto questo, uscire dalla spesa storica in favore della spesa standard è sacrosanto. Da sindaco, ho portato avanti questa battaglia anche per i Comuni". Lo ha detto a Radio24 il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, che poi sul presidenzialismo ha osservato: "Il nostro ministro Casellati sta lavorando molto e ha messo sul tavolo alcune proposte possibili per un presidenzialismo maturo e adeguato al nostro Paese. Ne discuteremo a breve".(Rin)