Sardegna: diocesi Ales-Terralba, premiati vincitori concorso Presepi 2022

- Sono stati premiati ad Ales i vincitori del Concorso diocesano Presepi 2022, promosso dall’Ufficio Informatico della Diocesi di Ales–Terralba, con la collaborazione del periodico Il Nuovo Cammino. In gara 41 famiglie e 13 parrocchie, anche se complessivamente sono arrivate 71 richieste, alcune delle quali non rientranti nelle due sezioni di gara (famiglie e parrocchie): un numero quasi raddoppiato rispetto allo scorso anno. La giuria, composta da un esponente della Fabbrica dei Presepi, due sacerdoti, una giornalista, un’esperta di fotografia e due animatori di comunità, è stata presieduta dal vescovo di Ales-Terralba monsignor Roberto Carboni. Proprio il vescovo Roberto nei giorni scorsi ha consegnato i premi ai vincitori di questa edizione. Per la “sezione parrocchie”, il primo classificato, la parrocchia Santi Pietro e Paolo, ha ricevuto una pergamena e 150 euro per poter abbellire ulteriormente il presepe: a ritirare il premio una rappresentanza dei papà che l'hanno realizzato. (segue) (Rsc)