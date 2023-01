Sardegna: diocesi Ales-Terralba, premiati vincitori concorso Presepi 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo e terzo posto, rispettivamente, per la Parrocchia San Pietro di Terralba e Visitazione di Maria Vergine di Siddi, che hanno ricevuto un attestato di partecipazione. Per la “sezione famiglie”, la giuria ha riconosciuto come miglior lavoro quello presentato dalla famiglia di Gabriella Paderi, di Tanca Marchese (Terralba). Ad Ales, Gabriella Paderi ha ricevuto una cesta di prodotti tipici locali, un premio scelto per promuovere le eccellenze del territorio e sostenere le piccole attività. Secondo e terzo posto se li sono aggiudicati, rispettivamente, la famiglia Marras e Angius di Tanca Marchese e la famiglia di Luca Pibiri di Ales, anche per loro un attestato di partecipazione. Alla cerimonia erano presenti il sindaci di Ales, Francesco Mereu, di Curcuris, Raffaele Pilloni, gli assessori Mura e Orrù di Terralba e il consigliere regionale Emanuele Cera. (Rsc)