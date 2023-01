Taiwan: vicepresidente Taiwan assumerà guida Partito progressista mercoledì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente di Taiwan, Lai Ching-te, sarà il nuovo presidente del Partito progressista democratico (Ppd) dopo Tsai Ing-wen, che ha rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta subita contro il Kuomintang (Kmt) alle elezioni amministrative dello scorso novembre. Lo riferisce il segretario generale ad interim del partito attualmente al governo, Sidney Lin, precisando che Lai ha ottenuto il 99,65 per cento delle preferenze durante le elezioni convocate ieri per selezionare un nuovo leader. Lai si insedierà ufficialmente il 18 gennaio, durante una sessione del Comitato permanente, e resterà in carica fino al 20 maggio 2024. Il vicepresidente di Taiwan ha ringraziato i suoi sostenitori con un messaggio su Facebook, promettendo il suo impegno a lavorare per “unire il partito, rafforzandone l’immagine onesta, diligente e vicina alla popolazione, noto per di più per la sua amministrazione di qualità”. (Cip)