Lazio 2023: D'Amato, dopo voto non chiudo porte a M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il rapporto con il Movimento 5 stelle dopo le elezioni "io non chiudo mai le porte". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, intervistato dall'emittente radiofonica "Radio 24". "Attualmente nel governo regionale ci sono due esponenti del M5s, se ci fosse stata una preclusione questa situazione non sarebbe stata come è", ha aggiunto D'Amato. (Rer)