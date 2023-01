Arabia Saudita: ministro Economia, Riad simbolo della “storia della crescita globale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha dimostrato di essere un simbolo della "storia della crescita globale". Lo ha affermato il ministro dell’Economia e della Pianificazione saudita, Faisal Alibrahim, a un talk show di “Arab News”, alla vigilia dell'incontro annuale del World Economic Forum che prende il via oggi a Davos, in Svizzera. “Negli ultimi sette anni abbiamo visto non solo l'impegno verso questa trasformazione, ma anche la realizzazione di questa trasformazione”, ha aggiunto il ministro, precisando che il regno saudita “è un luogo che attrae gli investimenti non sono dei partner attuali, ma anche di quelli futuri". Oltre ad Alibrahim, la delegazione saudita di alto livello recatasi a Davos comprende, tra gli altri, il ministro degli Esteri Faisal bin Farhan, il ministro degli Investimenti Khalid al Falih, e il ministro delle Finanze Mohammed al Jadaan.(Res)