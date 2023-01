Benzina: Foti (Fd'I), su accise governo ha scelto concretezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle accise "non c'erano molte strade praticabili da parte del Governo. Per tagliare del tutto servono 10 miliardi, il 30 per cento della legge di Bilancio ed ora è necessaria la concretezza". Lo sottolinea Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera in una intervista a Il Messaggero. "Siamo in una situazione di emergenza e parliamo di una misura approvata già quattro volte, mese per mese. Se Forza Italia voleva renderla strutturale, non capisco perché non l'abbia fatto già quando era in maggioranza con Draghi. In più - aggiunge - sottolineo che fare un decreto di aiuti a famiglie e imprese, specie per le bollette del gas ad aprile, è ben diverso che farlo a dicembre. Ha un impatto differente, sia sui destinatari sia sui bilanci dello Stato".(Rin)