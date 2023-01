Energia: Emirati e Usa creano comitato per gestire partenariato su rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti hanno annunciato la formazione di un comitato di esperti per gestire la partnership tra i due Paesi per l'accelerazione dell'utilizzo di energia pulita (Partnership for Accelerating Clean Energy, Pace), il cui obiettivo è catalizzare 100 miliardi di dollari in finanziamenti, investimenti e altre forme di sostegno per produrre e distribuire 100 gigawatt di energia pulita a livello globale entro il 2035, al fine di progredire nell’ambito della transizione energetica. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, specificando che il comitato sarà co-presieduto da Sultan bin Ahmed al Jaber, ministro dell'Industria e della Tecnologia avanzata e inviato speciale per i cambiamenti climatici per gli Emirati Arabi Uniti, e da Amos Hochstein, coordinatore presidenziale per l'energia degli Stati Uniti. Il comitato comprenderà rappresentanti del governo e del settore privato di entrambi i Paesi.(Res)