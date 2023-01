Donbass: autorità russe di repubblica Donetsk, attacco ucraino causa danni e quattro feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze ucraine hanno lanciato tre attacchi con sistemi di lanciarazzi multipli contro il quartiere Kalininskij della città di Donetsk, causando diversi danni e quattro feriti. Lo ha affermato il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento delle questioni relative ai crimini di guerra dell'Ucraina (Jccc). In particolare, sono stati danneggiati un centro commerciale, una stazione di servizio, alcuni locali e un edificio residenziale. Come ha precisato su Telegram il ministero delle Situazioni di emergenza della repubblica popolare di Donetsk, nelle macerie di uno dei edifici danneggiati vi potrebbero rimanere delle persone.(Rum)