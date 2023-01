Qatar-Italia: nave da crociera Costa Toscana arriva a Doha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave da crociera italiana Costa Toscana del gruppo Costa Crociere è giunta ieri in Qatar, al porto di Doha, per dare il via al suo tour inaugurale nel Golfo Persico. Lo ha riferito l’agenzia di stampa qatariota “Qna”. La nave ha una capacità di circa 6.500 visitatori e offrirà itinerari di crociera della durata da tre a sette giorni. “Non vediamo l'ora di accogliere migliaia di visitatori e dare loro l'opportunità di scoprire la genuina ospitalità del Qatar e le meravigliose esperienze turistiche che il Paese offre ai suoi visitatori”, ha commentato Maryam Saoud, capo della sezione Tourism Product Support presso Qatar Tourism, aggiungendo: “La stagione è iniziata alla grande con l’ultima espansione del nostro portafoglio di navi da crociera a testimonianza della nostra crescita e diversità”. Costa Toscana, ha precisato Saoud, è alimentata a gas naturale liquefatto, il che “evidenzia l’impegno del Qatar per la sostenibilità nello sviluppo del settore”.(Res)