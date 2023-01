Marocco: premier Akhannouch guida una delegazione ministeriale al Forum di Davos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Marocco Aziz Akhannouch guiderà una delegazione marocchina di alto livello durante le attività e i lavori dell’incontro annuale del World Economic Forum, che prendono il via oggi nella località svizzera di Davos con lo slogan "Cooperazione in un mondo frammentato". Lo hanno riferito i media marocchini, affermando che la delegazione sarà composta da ministri e rappresentanti dei settori più importanti oggetto delle discussioni del forum, tra cui Ryad Mezzour, ministro dell'Industria e del Commercio, Leila Benali, ministra della Transizione energetica e dello Sviluppo sostenibile, Mohcine Jazouli, ministro incaricato degli Investimenti, Ali Siddiqui, direttore generale dell'Agenzia per gli investimenti e lo sviluppo delle esportazioni (Amdie). Lo stesso World Economic Forum ha confermato sul suo profilo la presenza del primo ministro Aziz Akhannouch all’incontro.(Mar)