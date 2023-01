Algeria: presidente Tebboune riceve Segretario comitato centrale movimento palestinese Fatah (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ottobre 2022, i rappresentanti di 14 gruppi palestinesi, riuniti in Algeria, hanno siglato una “dichiarazione di riconciliazione” che ha preso il nome di “Dichiarazione di Algeri”, con cui le fazioni si sono impegnate a porre fine alle divergenze interne e a organizzare elezioni presidenziali e legislative in tutti i territori palestinesi, Cisgiordania, Gerusalemme e Striscia di Gaza inclusi, entro un anno. Nella dichiarazione, articolata in nove punti, i gruppi palestinesi si sono detti consapevoli dell’importanza dell’unità nazionale per fronteggiare “l’occupazione” e del dialogo per risolvere le divergenze all’interno dell’arena palestinese. Pertanto, verrà “consacrato il principio del partenariato politico” anche attraverso le elezioni. (Ala)