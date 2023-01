Iran: nipote Khomeini, consegniamo il governo al popolo iraniano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ali Khomeini, nipote del fondatore della Repubblica islamica dell’Iran Ruhollah Khomeini, ha lanciato un appello durante un discorso nella città irachena di Najaf durante il quale ha difeso le proteste contro il regime che stanno scuotendo il Paese da metà settembre. Citato dal sito iraniano "Jamaran”, Ali Khomeini ha dichiarato: “Per Dio, se siamo in qualche modo in grado di consegnare il governo interamente al popolo iraniano, si può affermare con certezza che attueranno l'Islam meglio di noi”. "Questa gente è paziente, ma sta protestando, stiamo protestando tutti", ha continuato, difendendo le proteste a livello nazionale in Iran. Criticando i funzionari del governo, ha consigliato loro di tornare dal popolo per "proteggere la religione del popolo". In precedenza, anche Hassan Khomeini, fratello maggiore di Ali, aveva rilasciato una dichiarazione chiedendo alle autorità della Repubblica islamica di avviare un dialogo con diverse sezioni del popolo iraniano. La rivalità tra la famiglia dell’ayatollah Khomeini con quella dell’attuale guida suprema e suo successore Ali Khamenei è iniziata dopo la morte del figlio dello storico fondatore della Repubblica islamica, Ahmad, nel 1995, e continua ancora oggi.(Res)