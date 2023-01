Burkina Faso: sospetti jihadisti rapiscono 50 donne nella regione del Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sospetti combattenti jihadisti hanno rapito circa 50 donne nella regione del Sahel, nel nord del Burkina Faso. Il rapimento, riferiscono fonti citate dall'agenzia di stampa "Apa", è avvenuto la sera di giovedì 12 gennaio quando due gruppi di donne sono state rapite in una boscaglia dove erano andate a cercare foglie per cucinare. Secondo quanto riferito, combattenti jihadisti affiliati al Gruppo di sostegno all'islam e ai musulmani (Gsim) hanno assaltato una postazione dei Volontari per la difesa della patria (Vdp) - gruppo paramilitare che assiste l'esercito nella lotta ai jihadisti - nella località di Arbinda, uccidendo due ausiliari civili dell'esercito e ferendone altri tre. “Sulla via del ritorno, gli assalitori hanno rapito circa 30 donne ma tre di loro sono riuscite a scappare e sono tornate al villaggio. Il rapimento è avvenuto quando le donne si sono recate alla periferia del villaggio per raccogliere foglie e frutti selvatici per cucinare", ha detto una fonte locale. Il giorno seguente, venerdì, un altro gruppo di donne - circa una ventina - è stato rapito nelle stesse condizioni. La città di Arbinda è regolarmente bersaglio di attacchi terroristici, così come il resto del Paese, e gli abusi dei gruppi jihadisti legati allo Stato islamico o ad Al Qaeda hanno causato più di mille vittime e provocato lo sfollamento di quasi due milioni di persone. (Res)