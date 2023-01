Tunisia: premier Bouden partecipa al World Economic Forum di Davos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier della Tunisia Najla Bouden parteciperà all’incontro annuale del World Economic Forum di Davos, in Svizzera, che prende il via oggi e proseguirà fino al 20 gennaio. Lo ha riferito il World Economic Forum in un messaggio sul profilo Twitter. Bouden ha preso parte anche all’edizione dello scorso anno. Durante quell’occasione, la premier aveva sottolineato che il più grande dilemma che la Tunisia deve affrontare è la fuga di cervelli e di competenze.(Tut)