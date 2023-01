© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie ai carabinieri dei Ros e al Procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, per aver assicurato alla giustizia uno dei boss mafiosi più ricercati di sempre, latitante da 30 anni. Oggi è un bel giorno per l'Italia e per chi lavora nel silenzio, senza temere la fatica, per difenderla e renderla sempre più sicura e più giusta". Lo dichiara Andrea Ostellari, sottosegretario di Stato alla Giustizia e senatore Lega. (Rin)