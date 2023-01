Tunisia: delegazione governo e sindacati in visita in Norvegia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari sociali della Tunisia, Malek Ezzahi, si è recato ieri nella capitale norvegese, Oslo, per una visita di lavoro che proseguirà fino a domani, accompagnato da una delegazione tripartita che include il ministro dell'Economia e della pianificazione, Samir Said, il segretario generale dell'Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt) Noureddine Taboubi, e il presidente dell'Unione tunisina dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Utica), Samir Majoul. Il programma della visita prevede incontri di alto livello, interventi e workshop in ambito sociale ed economico. La visita rientra nel quadro del rafforzamento della cooperazione bilaterale in campo economico e sociale tra Tunisia e Norvegia, ed è giunta su invito della ministra degli Affari esteri norvegese, Anniken Huitfeldt, oltre che della Confederazione norvegese dei sindacati e della Confederazione norvegese delle imprese.(Tut)