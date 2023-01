Messina Denaro: Foti (Fd'I), oggi grande giorno per l'Italia, vittoria dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "è un grande giorno per l'Italia: i carabinieri del Ros hanno posto fine alla fuga del super latitante da 30 anni Matteo Messina Denaro. È la vittoria dello Stato". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti. "Il pensiero va ai tanti magistrati e uomini delle forze dell'ordine che in questi hanno perso la vita nella lotta alla criminalità organizzata. Siamo orgogliosi di aver da oggi una Nazione più libera. Questo governo - conclude - avrà sempre come faro della propria azione politica l'esempio di eroi come Paolo Borsellino e Giovanni Falcone". (Rin)