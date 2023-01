© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vince lo Stato! È una giornata meravigliosa per l’Italia. È una giornata di riscatto per la Sicilia. A trent’anni dall’arresto di Riina. Complimenti ai carabinieri dei Ros che non si sono mai fermati per assicurare alla giustizia questo pericoloso latitante". Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. (Rin)