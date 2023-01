Usa: documenti classificati Biden, Democratici appoggiano nomina procuratore speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi esponenti del Partito democratico Usa hanno appoggiato pubblicamente la decisione del dipartimento di Giustizia di nominare un procuratore speciale per indagare sui documenti riservati rinvenuti in un ufficio personale e nell'abitazione privata del presidente Joe Biden. Diversi parlamentari democratico hanno commentato la vicenda nel fine settimana, a cominciare dal deputato Adam Schiff, che sino al 3 gennaio scorso ha presieduto la commissione Intelligence della Camera. "Penso sia stata la decisione giusta", ha affermato Schiff commentando la nomina di un procuratore speciale. "Il procuratore generale deve assicurarsi non solo che la giustizia venga applicata equamente, ma che ci sia una soddisfacente apparenza di giustizia per l'opinione pubblica". Il deputato ha anche rifiutato di escludere che la gestione dei documenti riservati da parte di Biden possa aver nuociuto alla sicurezza nazionale, un'accusa che il democratico aveva mosso anche all'ex presidente Donald Trump dopo il sequestro di documenti presidenziali dalla residenza di Mar-a-Lago, in Florida. Critiche all'indirizzo di Biden sono giunte, tra gli altri, anche dalle deputate Zoe Lofgren e Ilhan Omar, dal deputato John Garamendi e dalla senatrice Debbie Stabenow. (segue) (Was)