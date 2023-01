Germania: “Ard”, la ministra della Difesa Lambrecht si dimetterà oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, si dimetterà nella giornata di oggi. È quanto l’emittente radiotelevisiva “Ard” afferma di aver appreso da diverse fonti. Con la guida del suo dicastero, l’esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) dovrebbe lasciare anche la politica. I possibili successori di Lambrecht al vertice della Difesa sarebbero Lars Klingbeil, copresidente della SpD con Saskia Esken, il ministro del Lavoro Hubertus Heil, il capo di gabinetto della Cancelleria federale Wolfgang Schmidt e la commissaria del Bundestag per le Forze armate, Eva Hoegl. A questi nominativi, tutti provenienti dalla SpD, si affianca Marie-Agnes Strack-Zimmermann, deputata del Partito liberaldemocratico (Fdp) al parlamento federale, dove è presidente della commissione Difesa. Non è noto se il successore di Lambrecht si conoscerà già oggi. Come osserva “Ard”, se alla Difesa dovesse andare un uomo, un altro ministero guidato dalla SpD dovrebbe essere assegnato a una donna. Il cancelliere Olaf Scholz si è, infatti, impegnato ad applicare la parità di genere nella composizione del suo governo. Lambrecht è da tempo severamente criticata per quella che viene giudicata come una gestione inefficace del suo dicastero. Le critiche si sono nettamente acuite dall’avvio della guerra mossa dalla Russia contro l’Ucraina. Tuttavia, la ministra della Difesa tedesca avrebbe deciso di rassegnare le dimissioni di sua spontanea volontà, ritenendo necessario un nuovo inizio per il proprio dicastero. (Geb)