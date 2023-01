Emirati Arabi-Corea del Sud: firmato partenariato su risorse idriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud e gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato un memorandum d'intesa per approfondire la cooperazione nell'ambito dello sfruttamento delle risorse idriche. Lo ha annunciato oggi il ministero dell'Ambiente coreano. L'accordo è stato firmato dalla ministra dell'Ambiente, Han Wha-jin, e dall'omologo emiratino in occasione della visita ufficiale del presidente Yoon Suk-yeol ad Abu Dhabi. Gli Emirati Arabi hanno avviato progetti per la realizzazione di quattro impianti di desalinizzazione dell'acqua marina. (segue) (Git)