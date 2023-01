Regno Unito: governo studia modifica a legge su poteri polizia per contenere proteste pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico intende conferire "nuovi poteri" alle forze dell'ordine, così da poter sopprimere le proteste pubbliche "prima che queste causino disordini diffusi". Il cambiamento, proposto dal primo ministro Rishi Sunak, avverrà attraverso un emendamento al disegno di legge sull'ordine pubblico. Come riporta il quotidiano "The Times", si tratta di una mossa per reprimere le cosiddette "tattiche di guerriglia" utilizzate da gruppi di manifestanti come Just Stop Oil e Insulate Britain. In base alle modifiche proposte, la polizia non dovrebbe più attendere che si verifichino disagi durante le manifestazioni, e potrebbe interromperle prima che si intensifichino. Annunciando il cambiamento, Sunak ha dichiarato che sebbene il diritto di protestare sia un "principio fondamentale della democrazia", esso "non è assoluto". (Rel)