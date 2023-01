Regno Unito: arrestato per terrorismo uomo arrestato a Heathrow con uranio nel bagaglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo d'affari britannico è stato arrestato con l'accusa di terrorismo per il presunto tentativo di importare uranio radioattivo nel Regno Unito. Come riporta il quotidiano "The Telegraph", l'uomo è stato fermato e interrogato ai sensi della sezione nove del Terrorism Act del 2006, che ha creato un reato "di fabbricazione o possesso di un dispositivo radioattivo o possesso di materiale radioattivo con l'intenzione di utilizzarlo" nella commissione o nella preparazione di un atto di terrorismo. Lo scorso 29 dicembre la polizia antiterrorismo britannica aveva avviato un'indagine dopo il ritrovamento e il sequestro di una piccola quantità di uranio all'aeroporto di Heathrow durante un controllo di routine. Dopo l'arresto del cittadino britannico, la polizia ha insistito sul fatto di non aver trovato prove di un complotto terroristico e ha affermato che l'incidente non era ritenuto collegato ad alcuna minaccia diretta al pubblico. (Rel)