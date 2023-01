Usa: progressisti si contendono il seggio della senatrice democratica Feinstein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il seggio della senatrice Dianne Feinstein, veterana del Partito democratico Usa, è oggetto di contesa tra esponenti dell'ala progressista del partito, in attesa che la parlamentare annunci il proprio ritiro dalla politica. Lo scrive il quotidiano "The Hill", ricordando che Feinstein, che compirà 90 anni a giugno, ha già segnalato l'intenzione di farsi da parte a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. Secondo il quotidiano, due deputate democratiche di orientamento progressista - Katie Porter della Contea di Orange e Barbara Lee, di Oakland, puntano ad aggiudicarsi il seggio che rimarrà vacante al Senato. Leenon ha ancora formulato dichiarazioni pubbliche, ma ha già informato delle sue intenzioni il Congressional Black Caucus, gruppo congressuale che riunisce parlamentari afroamericani, di cui la deputata è esponente. L'ala progressista del Partito democratico, assai influente alla Camera, punta a guadagnare terreno anche al Senato federale, e aggiudicarsi il seggio di Feinstein costituirebbe un importante passo in tal senso. (Was)