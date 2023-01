Usa: presidente Camera McCarthy sostiene tagli al bilancio della Difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Difesa riceve più di 800 miliardi di dollari. Ci sono aree che potrebbero beneficiare di una razionalizzazione? Certamente sì", ha aggiunto McCarthy, puntando espressamente l'indice contro i programmi tesi a integrare le minoranze di genere nelle forze armate e a diffondervi la cosiddetta "teoria critica della razza". "Voglio che i nostri uomini e le nostre donne siano addestrati per difendere se stessi, tenerci al sicuro, e siano dotati dei migliori sistemi d'arma possibile. Per quale ragione dovremmo essere così arroganti da sostenere che non esistano sprechi nel governo?", ha aggiunto il presidente della Camera. Il bilancio della Difesa approvato dal Congresso per il 2023 ammonta a 857 miliardi di dollari. (Was)