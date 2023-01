Giappone: rinnovo sito per scorie nucleari costerà 280 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rinnovo e la messa a norma del sito per lo stoccaggio di scorie nucleari dell'Impianto di riprocessamento di Tokai, il primo impianto per il riprocessamento del combustibile nucleare esausto del Giappone, costerà circa 36,1 miliardi di yen (circa 280 milioni di dollari). E' la stima formulata dall'Agenzia per l'agenzia atomica del Giappone. Nel sito della prefettura di Ibaraki sono stoccato 800 container di rifiuti radioattivi transuranici, accumulati tra il 1977 e il 1991, che emettono un elevato livello di radiazioni. Dall'inizio degli anni Novanta il sito è stato bollato come inadeguato dalle autorità di regolamentazione, anche se non a rischio di terremoti e tsunami. Secondo le stime dell'agenzia, la realizzazione di una nuova struttura per lo stoccaggio dei container costerà 19,1 miliardi di yen, mentre altri 17 miliardi serviranno a edificare una copertura per la piscina di stoccaggio e un sistema di movimentazione dei container. (Git)