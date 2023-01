Giappone: Guardia costiera espanderà la flotta di droni da ricognizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera del Giappone riceverà in dotazione altri due droni da ricognizione SeaGuardian, in aggiunta al singolo esemplare già impegnato nella sorveglianza di attività potenzialmente ostili sulle acque territoriali del Paese. I droni verranno utilizzati anche per l'individuazione di navi e pescherecci che operano illegalmente all'interno della zona economica esclusiva del Giappone. I fondi per l'acquisto dei due droni sono inclusi dal governo giapponese nella bozza del bilancio per l'anno fiscale 2023. I velivoli senza pilota verranno schierati nella Base aerea di Hachinohe, nella prefettura di Aomori, dove il primo SeaGuardian opera da ottobre dello scorso anno. (Git)