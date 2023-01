Usa: immigrazione, sindaco di New York Evans visita il confine con il Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di New York Eric Adams, esponente del Partito democratico Usa, ha visitato nel fine settimana il confine tra Stati Uniti e Messico a El Paso, nel Texas. Durante l'ispezione del confine, che segue di una settimana una visita analoga del presidente Joe Biden, Adams ha affermato che la sua amministrazione intende esercitare pressioni sul governo federale affinché affronti più efficacemente la crisi migratoria. Adams, che da mesi lamenta le difficoltà di New York nel gestire i flussi di migranti in arrivo dal Texas, si è recato in quello Stato per una missione conoscitiva della durata di 24 ore, ospitato dal sindaco di El Paso Oscar Leseer, suo compagno di partito. Nell'arco degli ultimi 12 mesi le autorità statunitensi hanno fermato al confine circa 2,5 milioni di migranti, e più di 40 mila, che hanno attraversato il confine nell'area di El Paso, si sono poi messi in viaggio verso New York. Questa settimana Adams sarà a Washington per la Conferenza dei sindaci degli Stati Uniti, dove intende sollevare il tema della crisi migratoria e proporre la costituzione di una "coalizione di sindaci" che affrontano le medesime difficoltà. (Was)