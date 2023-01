Usa: documenti classificati Biden, Democratici appoggiano nomina procuratore speciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, ha nominato la scorsa settimana un procuratore speciale per indagare sui documenti classificati recentemente trovati in un garage nella residenza del presidente Joe Biden a Wilmington, in Delaware. La decisione è stata annunciata durante un intervento al dipartimento della Giustizia Usa, dopo che il ritrovamento dei nuovi materiali ha seguito quello avvenuto lo scorso novembre in un vecchio ufficio che Biden ha utilizzato durante il suo mandato da vicepresidente sotto l’amministrazione di Barack Obama. Delle indagini si occuperà Robert Hur, che in passato ha servito come procuratore in Maryland e come funzionario del dipartimento della Giustizia durante la presidenza di Donald Trump. (Was)