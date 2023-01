Usa: presidente Camera McCarthy sostiene tagli al bilancio della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Kevin McCarthy, ha segnalato ieri il suo appoggio a una marginale riduzione del bilancio della Difesa, nell'ambito delle crescenti tensioni interne al Partito democratico in visita della scadenza dell'ultima deroga al tetto legale di indebitamento del governo federale. Intervistato dall'emittente "Fox News", McCarthy ha commentato la proposta di una parte del Partito repubblicano di congelare il bilancio della Difesa a partire dal prossimo anno fiscale, riportandolo al livello del 2022. Secondo il presidente della Camera, non è vero, come sostenuto da alcuni commentatori, che tale provvedimento si tradurrebbe in un taglio della spesa militare di 75 miliardi di dollari rispetto al bilancio appena approvato per il 2023: "Se torniamo ai livelli del 2022, torniamo al livello di due o tre settimane fa. Non significa tagliare il bilancio della Difesa di 75 miliardi", ha affermato il leader repubblicano, segnalando di non essere contrario alla proposta. (segue) (Was)