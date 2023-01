Bosnia: esperti, incoraggianti le previsioni della Banca mondiale per l’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsioni tracciate dalla Banca mondiale per l’economia della Bosnia Erzegovina “sono incoraggianti”. Lo ha dichiarato l’esperto bosniaco Jasmin Mujanovic secondo quanto riferisce il sito di Sarajevo “Klix”. "Secondo la Banca mondiale, nonostante tutti i problemi politici, nel 2022 la Bosnia ha registrato una crescita del Pil superiore a quella di Albania, Bulgaria, Serbia e Macedonia del Nord. Nel 2023, il suo Pil dovrebbe superare Croazia, Ungheria e Polonia, tra gli altri", ha detto Mujanovic. Le stime della Banca mondiale per il 2022 dicono che il Pil rispetto al 2021 ha avuto una crescita reale del 4 per cento, e si ipotizza che avrà una tendenza a crescere nel 2023 e nel 2024, ma meno che negli anni precedenti. Il Pil nel 2023 aumenterà del 2,5 per cento rispetto al 2022 e nel 2024 aumenterà del 3 per cento rispetto al 2023.(Seb)