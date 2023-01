Migranti: Serracchiani (Pd), hotspot Fvg fattore attrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non bastano le continue criticità al Cara di Gradisca e alla Cavarzerani di Udine, la soluzione della destra è moltiplicare il problema imponendo un hotspot anche sul territorio triestino, così il Friuli Venezia Giulia può a tutti gli effetti diventare la Lampedusa del nord. “Posizionare un'altra struttura a ridosso del confine significa creare un fattore di attrazione per la rotta balcanica e quindi non risolvere affatto il problema dei numeri, anzi rischiare di aggravarlo. Illusorio far credere che questa sia una soluzione". Lo afferma in una nota la presidente del gruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani, a proposito della proposta emersa durante la visita del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, di creare un hotspot fra i territori di Trieste e Gorizia per offrire accoglienza temporanea ai migranti in arrivo dalla rotta balcanica. “Ci siamo battuti già anni fa per evitare che la nostra regione diventasse un centro di raccolta dei migranti, insistendo piuttosto per trasferimenti automatici in base alle presenze”, aggiunge Serracchiani. (Rin)