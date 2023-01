Sicurezza: Piantedosi, stop trasferte per tifosi Roma e Napoli perché serviva segnale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco delle trasferte per due mesi inflitta ai tifosi di Roma e Napoli è un provvedimento adottato "per motivi di ordine pubblico” perchè “i fatti sono stati di estrema gravità e bisognava dare un segnale”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo a “Zona bianca” su Rete4. Tuttavia questo provvedimento “non sarà l'unico che sarà adottato” perché “ci sono indagini in corso per individuare i responsabili di quei fatti e poi assoggettarli a provvedimenti specifici” ha aggiunto il ministro che, in merito al ritorno in libertà di alcuni indagati, ha chiarito: “Le decisioni della magistratura hanno riguardato il provvedimento di natura cautelare però rimane il procedimento penale” nei confronti di queste persone.(Rin)