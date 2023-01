Sicurezza: Piantedosi, da domani più controlli in stazioni Napoli e Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo partiti nei giorni scorsi dalla Capitale” nell’operazione per un maggiore controllo nelle stazioni e da domani “partiamo a Napoli e Milano con servizi per restituire da subito un decoro e un’immagine migliore delle stazioni”. A dirlo il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo a “Zona bianca” su Rete4. Si tratta di “servizi interforze ad alto impatto e in orari particolarmente sensibili in cui viene assicurata una presenza massiccia di operatori della polizia”, ha aggiunto il ministro.(Rin)