Nigeria: Tajani, brutale omicidio sacerdote riporta attenzione su dramma persecuzione cristiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, in una nota diramata dalla Farnesina, Tajani ha definito “codardo e disumano” l'attacco contro la residenza parrocchiale di San Pietro e Paolo a Kafin-Koro. “Un attacco ancora più efferato e vile perché il sacerdote è morto a seguito dell’incendio appiccato dai terroristi alla sua abitazione”, ha sottolineato Tajani. “Esprimo le mie più sentite condoglianze all’intera comunità di fedeli, apprezzando al tempo stesso la pronta risposta delle forze dell’ordine. Auspico che le istituzioni consegnino quanto prima i responsabili alla giustizia, affrontino le cause profonde di questo gesto criminale e rafforzino le misure per la protezione di tutti i cristiani nigeriani. Colpire luoghi di culto, simboli religiosi e le persone che in essi credono, significa violare uno dei principali e fondamentali diritti dell’uomo, quello di professare liberamente la propria fede”, ha concluso il ministro. (Res)