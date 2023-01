Business news: Perù, Banca mondiale, crescita stabile del 2,6 per cento nel 2023 e 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Perù registrerà una crescita stabile del 2,6 per cento nel 2023 e 2024. È quanto emerge dal Rapporto sulle prospettive economiche globali presentato dalla Banca mondiale (Bm). Le esportazioni, si legge, rimarranno un motore chiave della crescita, riflettendo un’espansione nella produzione di rame, nonostante il calo dei prezzi dei metalli. L'espansione dei consumi sarà supportata dai prelievi pensioni anticipati e da misure di stimolo intese a mantenere i consumi nonostante l'elevata inflazione. Per gli esperti della Bm continuano a pesare sugli investimenti l’incertezza politica e la preoccupazione per le conseguenze di disordini sociali, come la chiusura delle miniere. (Res)