Business news: Argentina, Banca mondiale, crescita del 2 per cento nel 2023 e 2024

- L’Argentina registrerà una crescita del 2 per cento nel 2023 e 2024, dopo una crescita più alta del previsto del 5,2 per cento lo scorso anno. È quanto emerge dal Rapporto sulle prospettive economiche globali presentato dalla Banca mondiale (Bm). La decelerazione nella crescita, si legge, riflette venti contrari esterni e i vincoli sull'attività domestica legati all’alto livello di inflazione. Una domanda estera più debole potrebbe pesare sulla crescita delle esportazioni, mentre i controlli su capitali, importazioni e prezzi continuano a complicare il clima degli affari. Gli investimenti in programma per rendere operativo il gasdotto “Nestor Kirchner” dovrebbero contribuire ad abbassare le importazioni di energia. Per gli esperti della Bm il contesto resta comunque altamente difficile data la necessità di ridurre l'inflazione dai recenti tassi superiori all'80 per cento (su base annua), deprezzare la moneta locale e riformare i sussidi all’energia. (Res)