Lazio 2023: Battisti (Pd), un albero ogni 500 km di campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il progetto regionale Ossigeno ci siamo posti l'obiettivo di piantare 6 milioni di alberi, uno per ogni abitante del Lazio, per dare un contributo al contrasto ai cambiamenti climatici e alla conservazione della biodiversità. La risposta delle associazioni, delle scuole, delle amministrazioni locali è stata straordinaria. Così in una nota Sara Battisti, capolista del Partito democratico di Frosinone alle elezioni regionali. "È un percorso che va assolutamente sostenuto, - aggiunge - per proseguire sulla strada della sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale, lavorando per mitigare gli effetti dell'inquinamento e aumentare, nel contempo, la qualità della vita nei diversi territori del Lazio. Per questo motivo, nella campagna elettorale che sto effettuando, ho deciso simbolicamente di prendere l'impegno di piantare un albero ogni 500 km percorsi. Hanno aderito a questa mia proposta anche i candidati democratici Libero Mazzaroppi e Andrea Querqui. Non è certamente un intervento risolutivo, ma uno dei tanti segnali su una tematica che deve ispirare le scelte del presente e del futuro. Con Alessio D'Amato vogliamo sviluppare nuovi modelli più equi e sostenibili. Dalla destra, invece, come ha dimostrato anche l'ultimo studio pubblicato su 'Nature Climate Change', spesso assistiamo ad esternazioni di assoluta contrarietà alle misure necessarie per tutelare gli equilibri climatici. Questa, invece, è una battaglia che deve unire anche le diverse sensibilità politiche. Ognuno - conclude - deve fare la sua parte". (Com)