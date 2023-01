Roma: venerdì l’autopsia su Valeria Fioravanti morta per meningite, martedì il funerale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono previsti per martedì alle 11 i funerali di Valeria Fioravanti, la mamma di 27 anni morta a causa di una meningite batterica non riconosciuta dai medici di tre ospedali. La Procura sta indagando per omicidio colposo dopo la denuncia dei familiari. Venerdì, intanto, è stata effettuata l’autopsia sulla salma della ragazza. Il rito funebre si celebrerà nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco in viale dei Salesiani nel quartiere di Cinecittà a Roma.(Rer)