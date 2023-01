Business news: Cile, Banca mondiale, economia registrerà contrazione dello 0,9 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Cile dovrebbe registrare una contrazione dello 0,9 per cento nel 2023, prima di tornare a crescere a un tasso del 2, 3 per cento nel 2024. È quanto emerge dal Rapporto sulle prospettive economiche globali presentato dalla Banca mondiale (Bm). La riduzione dei redditi reali a causa dell'elevata inflazione, unita a un indebolimento del mercato del lavoro, dovrebbe erodere i consumi nel breve termine. Condizioni finanziarie più rigide peseranno anche sugli investimenti, che dovrebbero contrarsi quest'anno, e aumenteranno i costi di finanziamento per un settore privato già fortemente indebitato. Per gli esperti della Bm permane una notevole incertezza politica, legata a il processo di riforma costituzionale e in corso riforme pensionistiche e fiscali. (Res)