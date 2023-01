Usa: Biden approva dichiarazione di calamità per lo stato di Alabama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha approvato una dichiarazione di calamità per lo stato diAlabama e ha ordinato lo stanziamento di aiuti federali per assistere le aree colpite da forti tempeste e tornado lo scorso 12 gennaio. Lo riferisce una nota della Casa Bianca. L'assistenza include sovvenzioni per alloggi temporanei e riparazioni domestiche, prestiti a basso costo per coprire perdite di proprietà non assicurate e altri programmi. Il bilancio delle persone morte a seguito dell’ondata di maltempo che il 12 gennaio ha colpito gli Stati dell’Alabama e della Georgia, con violente tempeste che hanno provocato un tornado in alcune contee, è di otto persone. Le tempeste sono iniziate in Louisiana nella mattinata per poi arrivare in Georgia e trasformarsi in un vero e proprio tornado che ha colpito l’Alabama. (Was)