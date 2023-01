Medio Oriente: Cisgiordania, spari contro autobus con israeliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uomini armati palestinesi hanno aperto il fuoco contro un autobus con a bordo israeliani che viaggiavano lungo la principale autostrada nord-sud della Cisgiordania oggi pomeriggio, senza causare feriti. Lo hanno detto i funzionari militari e locali. L'autista israeliano ha riferito di essere stato colpito da colpi di arma da fuoco sulla Route 60, vicino alla città di Halhul, in Cisgiordania, non lontano da Hebron. L'attacco non ha provocato feriti. L'autobus viaggiava tra l'insediamento di Kiryat Arba e Gerusalemme. Negli ultimi mesi, uomini armati palestinesi hanno ripetutamente preso di mira postazioni militari e soldati che operano lungo la barriera di sicurezza della Cisgiordania, insediamenti israeliani e civili sulle strade. La sparatoria è avvenuta nel contesto di un'offensiva antiterrorismo israeliana, concentrata principalmente nel nord della Cisgiordania, per far fronte a una serie di attacchi che hanno ucciso 31 persone nel 2022. (Res)