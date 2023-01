Cina: riprendono i collegamenti ferroviari ad alta velocità con Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I treni ad alta velocità che collegano la regione amministrativa speciale di Hong Kong e la Cina continentale hanno ripreso a operare oggi, dopo quasi tre anni di sospensioni dovuti alla pandemia di Covid-19. Lo riferisce l’agenzia di stampa cinese “Xinhua”. La riapertura arriva mentre il Paese registra un'ondata di contagi. Secondo le autorità sanitarie cinesi la Cina ha registrato 59.938 decessi per Covid-19 in ospedale tra l’8 dicembre e il 12 gennaio, ovvero dall’abbandono della politica "zero Covid". (Cip)